Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso un incidente sul tratto Urbano della A24 tra Palmiro Togliatti il raccordo anulare permangono code per traffico in direzione della tangenziale est andiamo sulla 91 Roma Fiumicino dove si è verificato un incidente con code tra il raccordo anulare via dei cappellacci in direzione Roma ripercussioni Dunque proprio sul raccordo anulare con coda in carreggiata esterna a partire da via della Pisana da Laurentina è più avanti dalla Ardeatina alla Casilina e dalla Prenestina alla Nomentana in carreggiata interna code per traffico tra la Cassia e la Salaria tra la diramazione Roma nord e lo svincolo per La 24 è più avanti tra la Casilina e l'ardeatina in ingresso a Roma traffico in graduale aumento sulla Salaria si rallenta tra Monterotondo e tenuta Santa Colomba tra Villa Spada e la tangenziale est in direzione centro sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e sulla Cassia bis all'altezza di Formello sempre in ingresso a Roma sulla diramazione Roma Sud si sta in coda tra Torrenova e il bivio per il raccordo anulare infine il quadrante sud della capitale Si procede a rilento sulla statale Pontina tra Pomezia e Castel di Decima sulla Cristoforo Colombo code per traffico tra via Ermanno Wolf Ferrari e via di Malafede sul Ostiense code tra Casal Bernocchi Vitinia tutto in direzione del raccordo anulare per concludere il trasporto ferroviario sulla linea ferroviaria Roma la circolazione rallentata per un guasto tecnico nei pressi di Montalto di Castro i treni possono registrare fino a 30 minuti di ritardo dopo la chouffe Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto più tardi un servizio della Regione Lazio

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 08:40