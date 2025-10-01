Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio prudenza sulla 10 ma dove per lavori Ci sono formati 2 km di coda tra Orte e Attigliano in direzione Roma ci possiamo sul tratto Urbano della A24 Dov'è un incidente causa code tra Togliatti e il raccordo anulare direzione della tangenziale est ingresso a Roma traffico in graduale aumento sulla Salaria si rallenta tra Monterotondo e tenuta Santa Colomba sulla Flaminia tra Colle delle Rose Malborghetto è più avanti da raccordo anulare a via dei Due Ponti sulla Cassia bis ad altezza Formello è sempre in ingresso a Roma sulla diramazione Roma Sud si sta in coda tra Torrenova e il bivio per il raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare carreggiata interna code a tratti dalla Casilina all'ardeatina in esterna rallentamenti dalla Prenestina alla centrale del latte ci spostiamo infine nel quadrante sud della capitale sede a rilento sulla statale Pontina tra Pomezia e Castel di Decima sulla Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via Pindaro e via di Malafede sull'ostiense code tra Casal Bernocchi Vitinia tutto in direzione del raccordo anulare da Paola ciuffa è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento a seguire un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

