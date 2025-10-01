Via Tasso chiusa fino all' 11 ottobre oggi i genitori in commissione istruzione in Comune

Un'ordinanza del Comune di Latina annuncia che la scuola di via Tasso a Latina riaprirà il prossimo 11 ottobre, ma ormai i genitori non sono più così ottimisti e infatti questa mattina parteciperanno alla commissione Istruzione in Comune per parlare "delle nostre perplessità e cercare di capire. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

