Via Tasso arrivano rassicurazioni | A breve la riapertura della scuola riaperta tra lunedì e martedì

Nei primi giorni della prossima settimana la scuola di via Tasso potrebbe riaprire le sue aule a studenti, docenti e personale. È l’aggiornamento fornito dal vice sindaco di Latina, e assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale, ai genitori degli alunni, che prima si sono riuniti sotto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it