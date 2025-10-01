Via Scrofani giovane minacciato e rapinato mentre aspetta la fidanzata sotto casa | denunciato un 26enne

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe minacciato e derubato un giovane che stava aspettando la fidanzata sotto casa. La polizia ha denunciato un ragazzo di 26 anni accusato di una rapina avvenuta l’estate scorsa in via Saverio Scrofani, nel quartiere Libertà. Per arrivare a lui, oltre alle tecniche investigative più classiche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scrofani - giovane

Cerca Video su questo argomento: Via Scrofani Giovane Minacciato