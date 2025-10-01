Via Ricasoli | domenica negozi aperti addobbi floreali in strada e dj set
Una domenica pomeriggio dedicata alla bellezza, ai colori e allo shopping nel centro di Livorno. Domenica 5 ottobre 2025, dalle 16 alle 19, ecco l'iniziativa "Aspettando l’autunno in via Ricasoli”, organizzata da Confcommercio Provincia di Livorno e Comitato di via Ricasoli, con il patrocinio e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
