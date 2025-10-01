Via libera dal Senato l’obesità è una malattia
Il ministro alla Salute Schillaci: "Siamo i primi a riconoscerla, ora contrasto sarà più forte"
Obesità, via libera del Senato al Ddl: tutte le novità - Il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl sulla prevenzione e la cura dell'obesità, segnando un momento storico per la sanità pubblica.
Obesità riconosciuta come malattia: approvata al Senato la legge per prevenzione, cura e formazione medica - L'Italia si pone tra i primi Paesi al mondo a dotarsi di norme per affrontare questa emergenza sanitaria