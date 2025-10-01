Via libera all' ampliamento del cimitero comunale e al nuovo parcheggio di scambio
FRANCAVILLA FONTANA - Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato nella seduta di ieri, martedì 30 settembre 2025, la variante urbanistica necessaria alla realizzazione del progetto di ampliamento del cimitero comunale e del primo lotto del parcheggio di scambio nell'area nord. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: libera - ampliamento
"Meglio tardi che mai", via libera dal comune di Francavilla alla variante per l'ampliamento di un'azienda dolciaria
Alife, via libera all’ampliamento del cimitero
Ampliamento del cimitero: via libera in consiglio comunale
Massafra, via libera all’ampliamento dei settori “Curva Nord” e “Ospiti” per Taranto-Bitonto urly.it/31c8x5 #giornalerossoblu - facebook.com Vai su Facebook
La Juventus verso il via libera al nuovo aumento di capitale fino a 110 milioni - X Vai su X
Quarona: Dal cimitero all’energia: approvati lavori per oltre 250mila euro - Dopo il Consiglio comunale, a Quarona si è riunita la Giunta comunale che ha dato il via libera a due importanti interventi per la comunità. Come scrive valsesianotizie.it
Alife, via libera del Consiglio all'ampliamento del cimitero con project financing - E' stato approvato, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, in via definitiva il progetto di fattibilità tecnico- Lo riporta ilmattino.it