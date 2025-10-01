Via libera all' ampliamento del cimitero comunale e al nuovo parcheggio di scambio

Brindisireport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato nella seduta di ieri, martedì 30 settembre 2025, la variante urbanistica necessaria alla realizzazione del progetto di ampliamento del cimitero comunale e del primo lotto del parcheggio di scambio nell'area nord. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: libera - ampliamento

"Meglio tardi che mai", via libera dal comune di Francavilla alla variante per l'ampliamento di un'azienda dolciaria

Alife, via libera all’ampliamento del cimitero

Ampliamento del cimitero: via libera in consiglio comunale

via libera ampliamento cimiteroQuarona: Dal cimitero all’energia: approvati lavori per oltre 250mila euro - Dopo il Consiglio comunale, a Quarona si è riunita la Giunta comunale che ha dato il via libera a due importanti interventi per la comunità. Come scrive valsesianotizie.it

Alife, via libera del Consiglio all'ampliamento del cimitero con project financing - E' stato approvato, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, in via definitiva il progetto di fattibilità tecnico- Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Ampliamento Cimitero