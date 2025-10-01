Via libera al bonus elettrodomestici | cosa prevede e chi potrà ottenere il contributo

Sbloccato il bonus elettrodomestici. Sarebbe dovuto entrare in vigore nei primi mesi dell’anno, come previsto dalla legge di Bilancio, ma è arrivata soltanto ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy che contiene le linee guida sul contributo. L’incentivo permetterà di avere uno sconto del 30% sull’acquisto degli elettrodomestici, fino ad un tetto massimo di 100 euro a pezzo. Mancano però ancora “uno o più decreti direttoriali” del ministero, come si legge nel decreto in Gazzetta, che stabiliscano “le tempistiche di attivazione dell’iniziativa e la durata, il funzionamento della piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

