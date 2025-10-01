Via Grande in festa domenica 5 ottobre tornano le bancarelle per le vie del centro
Tornano le bancarelle per le vie del centro di Livorno. L'appuntamento con la prossima edizione di Via Grande in festa è per domenica prossima, 5 ottobre, a partire dalle 9 e fino a tardo pomeriggio. Si tratta del mercato straordinario organizzato da Fiva Confcommercio. "Per l’intera giornata di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: grande - festa
Sua maestà il Leccio della Gira, festa grande per i 325 anni
CM.com – Il Manchester City batte 3-0 il Palermo e si prende l’Anglo-Palermitan Trophy: in goal Haaland e un super Reijnders. Festa grande al Barbera che omaggia gli Oasis
Scherpada, tradizione e cultura. Il borgo di Ponzano superiore si fa in quattro per la grande festa
Grande Festa della Vendemia in RSA! Dopo la raccolta si assapora l'uva dolcissima, si pigia e si beve un pò di succo leggero e delicato ...Soprattutto stiamo bene insieme, ascoltiamo musica e cantiamo. Una magnifica convivialit - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello (@GrandeFratello) - X Vai su X
Grande festa a Busseto per i 55 anni della Pubblica Assistenza - Grande festa questa mattina, domenica 28 settembre, a Busseto per i 55 anni della Pubblica assistenza croce bianca di Busseto e Polesine Zibello. Lo riporta gazzettadiparma.it
Testo e significato di Questa domenica, la nuova canzone di Olly in attesa della Grande Festa - Olly pubblica il nuovo singolo Questa domenica, aprendo la strada alla deluxe di Tutta Vita. Da fanpage.it