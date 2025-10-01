Via Balbi chiusa per tre mesi | modifiche e divieti variazioni percorsi bus al via domani

Chiude via Balbi per tre mesi, a causa dei lavori per i quattro assi di forza, e le variazioni ai percorsi bus inizialmente previste a partire da questa sera sono posticipate a domani sera, giovedì 2 ottobre. I lavori riguardano in particolare il cavidotto del centro (tratta da piazza della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Quattro assi, lavori in via Balbi per i bus elettrici: strada chiusa per tre mesi

Via Balbi chiusa per due mesi: modifiche e divieti, variazioni percorsi bus al via domani

