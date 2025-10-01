Vi ricordate del bambino di Baby Shark? | l’incredibile trasformazione di Park Geon-Roung a 10 anni dal tormentone fa impazzire i fan
Per celebrare il decimo anniversario del fenomeno globale Baby Shark, l’account Instagram ufficiale ha pubblicato un video con il bambino protagonista del primo videoclip, Park Geon-roung. Il ragazzo, che aveva sei anni durante le riprese del video originale, oggi ha 17 anni. Nel video, viene mostrata una scena in cui una persona riproduce sul telefono il clip del 2016, dove Park appare molto più giovane e indossa un salvagente animato. “ Guarda, era così piccolo ”, si sente dire nella clip, mentre il bambino alza le mani sopra la testa per imitare una pinna di squalo. Successivamente, la ripresa mostra Park ormai adolescente che dà un cinque a Baby Shark, entrato da sinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di:
