Vi porto nella trincea dei sanitari aggrediti Dottor AI cartomanti e santoni | cosa sta succedendo

Firenzetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indagine della Sovrintendenza Sanitaria Centrale Inail, sul periodo 2016-2020 ha rilevato 12mila aggressioni ai sanitari in 5 anni, ovvero 2.400 l’anno, 200 ogni mese, 7 al giorno, 1 ogni quattro ore: violenza fisica, verbale e pure sessuale. Secondo lo studio del dottor Gianluca Pucciarelli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porto - trincea

Cerca Video su questo argomento: Porto Trincea Sanitari Aggrediti