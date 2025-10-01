News Tv – Da mesi i fan si chiedevano perché Enrica Bonaccorti fosse sparita dai riflettori e dai social. Ora la verità è venuta a galla: la storica conduttrice ha condiviso su Instagram un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Dietro quel silenzio prolungato non c’era una scelta personale ma la scoperta di un tumore, che l’ha costretta a fermarsi e a proteggersi anche dagli affetti più cari. Le sue parole, intense e cariche di emozione, hanno fatto subito il giro del web. Nel programma Rai La Volta Buona, Caterina Balivo ha commentato la notizia, svelando anche alcuni dettagli sui primi segnali della malattia che la collega stava vivendo già da tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Vi dico la verità”. Enrica Bonaccorti parla del tumore e Caterina Balivo si commuove: la rivelazione in diretta