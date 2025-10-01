Vespa zittisce l’attivista della Flotilla | Degli aiuti ai palestinesi non ve ne fotte niente video

Collegamento incandescente ieri sera a Porta a Porta tra lo studio (ospiti tra gli Galeazzo Bignami e Alessandro Sallusti) e la Global Sumud Flotilla. La tensione cresce quando B runo Vesp a incalza l’attivista Tony La Piccirella a bordo di una delle barche dirette a Gaza. Il conduttore chiede perché gli attivisti abbiano risposto con un no secco alla proposta del cardinale Pizzaballa, frutto del lavoro diplomatico del governo Meloni, di lasciare gli aiuti a Cipro. Affidando alla Chiesa il compito di prenderli in carico e portarli a “quei poveretti della Striscia di Gaza”. Botte e risposta tra Bruno Vespa e l’attivista della Flotilla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

