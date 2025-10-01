Vespa insulta l’attivista della Flotilla | Di aiutare Gaza non ve ne fotte niente Floridia | Intollerabile la Rai intervenga

Ilfattoquotidiano.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È polemica per il botta e risposta a Porta a Porta tra Bruno Vespa e uno degli attivisti imbarcati sulla Global Sumud Flotilla, Tony La Piccirella. Nella puntata di martedì, Vespa ha incalzato La Piccirella – collegato da una delle barche missione – sulla scelta di non consegnare gli aiuti per Gaza a Cipro, come proposto dal cardinale Pierbattista Pizzaballa: “Voi vi fidate di Pizzaballa o no?”, ha chiesto il conduttore. E alla risposta affermativa ha repilicato: “E allora se vi fidate, perché non gli date gli aiuti?”. “È una proposta non conforme alla natura delle missione”, ha spiegato l’attivista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vespa insulta l’attivista della Flotilla: “Di aiutare Gaza non ve ne fotte niente”. Floridia: “Intollerabile, la Rai intervenga”

