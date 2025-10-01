Vespa insulta l’attivista della Flotilla | Di aiutare Gaza non ve ne fotte niente Floridia | Intollerabile la Rai intervenga
È polemica per il botta e risposta a Porta a Porta tra Bruno Vespa e uno degli attivisti imbarcati sulla Global Sumud Flotilla, Tony La Piccirella. Nella puntata di martedì, Vespa ha incalzato La Piccirella – collegato da una delle barche missione – sulla scelta di non consegnare gli aiuti per Gaza a Cipro, come proposto dal cardinale Pierbattista Pizzaballa: “Voi vi fidate di Pizzaballa o no?”, ha chiesto il conduttore. E alla risposta affermativa ha repilicato: “E allora se vi fidate, perché non gli date gli aiuti?”. “È una proposta non conforme alla natura delle missione”, ha spiegato l’attivista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Vespa che insulta Tony La Piccirella in navigazione con Global Sumud Flotilla che ha messo la propria vita per aiutare i gazawi "non ve ne fotte niente di portare gli aiuti a Gaza" lui che invece li chiama 'poveracci' pessimo #Vespa #portaaporta #Flotilla #Glob - X Vai su X
Molto bella la maniera con cui, ieri, il sempre coraggioso e mai filogovernativo Bruno Vespa ha aggredito, umiliato e zimbellato (almeno nelle sue intenzioni) il membro della Flotilla Piccerella. Davvero un grande momento di servizio pubblico e di giornalismo. - facebook.com Vai su Facebook
Vigilanza Rai (M5S) attacca Bruno Vespa: “Insulti a Flotilla sono una vergogna per il servizio pubblico” - Il capogruppo M5S in commissione di vigilanza RAI Dario Carotenuto ha chiesto un intervento da parte della Rai dopo le frasi di Vespa al portavoce della ... Si legge su fanpage.it