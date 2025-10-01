Vertice Ue Copenaghen von der Leyen | Tempi difficili Russia ci mette alla prova
Consiglio europeo informale Ue a Copenaghen – Tutti gli aggiornamenti A Copenaghen Consiglio europeo informale e settimo Vertice della Comunità politica europea, oggi e domani, con tutti i leader. In agenda l’Ucraina, le provocazioni russe e Gaza. Presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Viviamo in tempi difficili. La guerra russa contro l’Ucraina è ancora in corso, la Russia sta mettendo alla prova la nostra determinazione. E’ fondamentale avere un senso comune di urgenza e unità”, ha detto al suo arrivo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Inizio diretta: 011025 14:01 Fine diretta: 011025 23:30 13:58 011025 Von der Leyen: "Tempi difficili, Russia ci mette alla prova “Viviamo in tempi difficili. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: vertice - copenaghen
Copenaghen, vertice Ue verso il nulla di fatto. Kallas: “Sulle sanzioni a Israele siamo divisi, non abbiamo voce”
A Copenaghen il vertice informale dei ministri
Droni misteriosi sulla più grande base aerea della Danimarca. Paura per il vertice Ue a Copenaghen
Guerra Ucraina - Russia, le news. Al via il vertice di Copenaghen: difesa e Ucraina i temi in agenda - X Vai su X
Tg2. . Continuano i raid russi in #Ucraina e ci sono altre vittime fra i civili. Oggi vertice europeo della difesa a #Copenaghen - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina Russia, Von der Leyen: a Copenaghen plasmiamo futuro difesa Ue. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Von der Leyen: a Copenaghen plasmiamo futuro difesa Ue. Riporta tg24.sky.it
Ucraina, von der Leyen sogna «la svolta nel conflitto» sull’onda dei droni - I leader europei si riuniscono a Copenaghen per mettere in campo quella che secondo la leader Ue dovrebbe essere «un’azione decisiva» per mettere fine alla guerra ucraina. Come scrive editorialedomani.it