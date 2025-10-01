Vertice Ue Copenaghen von der Leyen | Tempi difficili Russia ci mette alla prova

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Consiglio europeo informale Ue a Copenaghen – Tutti gli aggiornamenti A Copenaghen Consiglio europeo informale e settimo Vertice della Comunità politica europea, oggi e domani, con tutti i leader. In agenda l’Ucraina, le provocazioni russe e Gaza. Presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Viviamo in tempi difficili. La guerra russa contro l’Ucraina è ancora in corso, la Russia sta mettendo alla prova la nostra determinazione. E’ fondamentale avere un senso comune di urgenza e unità”, ha detto al suo arrivo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Inizio diretta: 011025 14:01 Fine diretta: 011025 23:30 13:58 011025 Von der Leyen: "Tempi difficili, Russia ci mette alla prova  “Viviamo in tempi difficili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

vertice ue copenaghen von der leyen tempi difficili russia ci mette alla prova

© Lapresse.it - Vertice Ue Copenaghen, von der Leyen: “Tempi difficili, Russia ci mette alla prova”

In questa notizia si parla di: vertice - copenaghen

Copenaghen, vertice Ue verso il nulla di fatto. Kallas: “Sulle sanzioni a Israele siamo divisi, non abbiamo voce”

A Copenaghen il vertice informale dei ministri

Droni misteriosi sulla più grande base aerea della Danimarca. Paura per il vertice Ue a Copenaghen

vertice ue copenaghen vonGuerra Ucraina Russia, Von der Leyen: a Copenaghen plasmiamo futuro difesa Ue. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Von der Leyen: a Copenaghen plasmiamo futuro difesa Ue. Riporta tg24.sky.it

vertice ue copenaghen vonUcraina, von der Leyen sogna «la svolta nel conflitto» sull’onda dei droni - I leader europei si riuniscono a Copenaghen per mettere in campo quella che secondo la leader Ue dovrebbe essere «un’azione decisiva» per mettere fine alla guerra ucraina. Come scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Vertice Ue Copenaghen Von