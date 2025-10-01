Vertice Ue Copenaghen Danimarca | Abbiamo il mandato per abbattere i droni la guerra ibrida riguarda tutti
Zelensky: "La centrale di Zaporizhzhia è in emergenza da sette giorni". Polonia, arrestato un ucraino per le esplosioni al gasdotto Nord Stream.
Copenaghen, vertice Ue verso il nulla di fatto. Kallas: “Sulle sanzioni a Israele siamo divisi, non abbiamo voce”
A Copenaghen il vertice informale dei ministri
Droni misteriosi sulla più grande base aerea della Danimarca. Paura per il vertice Ue a Copenaghen
Continuano i raid russi in #Ucraina e ci sono altre vittime fra i civili. Oggi vertice europeo della difesa a #Copenaghen
Il Vertice Ue a Copenaghen: Ue unita a favore del piano Trump. All'ordine del giorno muro antidroni, difesa Ue e voto "a maggioranza" per l'ingresso di Ucraina e Moldavia.
Danimarca, Copenaghen blindata per il vertice Ue su difesa e Ucraina - Copenaghen blindata per la riunione informale del Consiglio Europeo al Palazzo Christiansborg.
Muro di droni anti Russia sul tavolo dei leader Ue a Copenaghen: cos'è e quali sono i Paesi coinvolti - A Copenaghen oggi sul tavolo dei 27 leader europei c'è il muro di droni anti-