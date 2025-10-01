Vertice Ue a Copenaghen la Danimarca avverte Mosca sui droni | Abbiamo il mandato per abbatterli Anche la Germania pronta

«In Danimarca abbiamo mandato per abbattere i droni, in generale sono a favore». Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel doorstep prima del vertice Ue di Copenaghen dove i dossier dei droni e del riarmo sono centrali. Su eventuali perplessità dai Paesi del Sud europea sulla corsa al riarmo contro la minaccia russa, Frederiksen ha sottolineato: «E' una cosa che riguarda tutti, è capitata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

vertice ue copenaghen danimarcaCopenaghen, il vertice Ue. La Danimarca: abbiamo il mandato per abbattere i droni - La Commissione Europea ha avanzato una «buona proposta» sull'utilizzo dei flussi di cassa prodotti dagli asset congelati alla Russia per aiutare l'Ucraina, ma occorrerà «lavorare sui dettagli». ilmessaggero.it scrive

vertice ue copenaghen danimarcaCopenaghen, Meloni: «Attrezzarci contro le provocazioni russe». La Danimarca: ok a mandato per abbattere droni - «I confini dell'alleanza sono estesissimi, non dobbiamo dimenticarci il fianco sud. Come scrive ilmattino.it

