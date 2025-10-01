Vertice di Copenaghen premier danese Frederiksen insiste contro nemico inesistente russo | Abbiamo mandato per abbattere droni

La psicosi sui presunti droni russi continua, e la premier danese Frederiksen ne ha subito approfittato per far capire su cosa verterà il meeting: continuare a fare la guerra alla Russia I capi di Stato e di governo dell'Ue si sono riuniti per il vertice di Copenaghen su difesa e Ucraina. L'i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vertice copenaghen premier daneseCopenaghen, il vertice Ue. La Danimarca: abbiamo il mandato per abbattere i droni - La Commissione Europea ha avanzato una «buona proposta» sull'utilizzo dei flussi di cassa prodotti dagli asset congelati alla Russia per aiutare l'Ucraina, ma occorrerà «lavorare sui dettagli». ilmessaggero.it scrive

La premier danese: "La guerra ibrida è solo l'inizio. I droni vanno abbattuti ma nel modo giusto" - Ci troviamo nella situazione più difficile e pericolodalla fine della Seconda guerra mondiale". Scrive iltempo.it

