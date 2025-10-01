Vertice dei leader Ue a Copenaghen | focus sulla sicurezza tra Ucraina droni e incursioni russe
(Adnkronos) – Uno spettro si aggira su Copenaghen e ha le sembianze di un drone. Mentre i cieli danesi restano sorvegliati da una 'no fly zone' appena introdotta, oggi i leader della Ue si riuniscono in un Consiglio europeo informale per discutere della sicurezza del Continente. A seguire, il vertice della Comunità politica europea, dove . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: vertice - leader
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Leader maggioranza a P.Chigi, al via vertice su Regionali
Oggi in programma il vertice dei leader di centrodestra per indicare il candidato che guiderà Palazzo Balbi - facebook.com Vai su Facebook
Danimarca, vertice Ue a Copenaghen: droni, difesa e sostegno all’Ucraina al centro - Gli avvistamenti di droni in Danimarca, anche sopra siti militari, hanno portato alla chiusura temporanea degli aeroporti View on euronews ... Come scrive msn.com
I leader Ue a Copenaghen: Meloni ribadirà il sostegno all’Ucraina ma con attenzione anche al Mediterraneo - I leader Ue a Copenaghen: Meloni ribadirà il sostegno all'Ucraina ma con attenzione anche al Mediterraneo Leggi Nova ... Lo riporta agenzianova.com