Vertice Copenaghen la premier danese | Abbiamo il mandato di abbattere i droni che sconfinano

Al centro della discussione odierna ci sono le modalità con cui la comunità europea potrà velocizzare il processo di riarmo dei singoli Stati membri, anche attraverso l'utilizzo degli asset russi congelati per dare sostegno all'Ucraina in guerra contro Mosca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vertice Copenaghen, la premier danese: “Abbiamo il mandato di abbattere i droni che sconfinano”

Copenaghen, vertice Ue verso il nulla di fatto. Kallas: “Sulle sanzioni a Israele siamo divisi, non abbiamo voce”

A Copenaghen il vertice informale dei ministri

Droni misteriosi sulla più grande base aerea della Danimarca. Paura per il vertice Ue a Copenaghen

"In Danimarca abbiamo mandato per abbattere i droni, in generale sono a favore". Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel doorstep prima del vertice Ue di Copenaghen dove i dossier dei droni e del riarmo sono centrali.

Tg2. . Continuano i raid russi in #Ucraina e ci sono altre vittime fra i civili. Oggi vertice europeo della difesa a #Copenaghen

Vertice Ue a Copenaghen, la Danimarca avverte Mosca sui droni: "Abbiamo il mandato per abbatterli". Anche la Germania pronta

La premier danese Frederiksen al Financial Times: "Il nemico principale dell'Europa è la Russia"