Verticale di Amarone | cinque annate in degustazione con selezione di formaggi

Veronasera.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'esperienza esclusiva nella storica Cantina Venturini, per esplorare le annate più prestigiose di Amarone, abbinate a formaggi selezionati, in un viaggio di lusso tra i vigneti della Valpolicella.SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verticale - amarone

Cerca Video su questo argomento: Verticale Amarone Cinque Annate