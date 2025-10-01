Versione French Kiss Il cartellone Comics versione extra large

Tutte le novità di Lucca Comics & Games 2025 svelate ieri a Milano che anticipa i momenti salienti di un’edizione che renderà omaggio alla Francia, patria della bande dessinée. Liberté, Créativité, Diversité, i tre valori dell’Institut Français che si rifanno ai grandi principi della Rivoluzione Francese, sposano alla perfezione i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude. Tema di quest’anno qualcosa che è francese nel nome ma universale nello spirito: French Kiss, piccolo atto naturale, ma detonatore narrativo. Il “bacio alla francese” è un gesto che attraversa storie, culture e generazioni, intimo e rivoluzionario insieme, immancabile in ogni narrazione pop, dal cinema alla letteratura fantastica e alla graphic novel. 🔗 Leggi su Lanazione.it