Veronica Peparini due abiti per il suo sì ad Andreas Muller Tra essenzialità e glamour

La coreografa e il ballerino si sono giurati amore eterno nella cornice delle Scuderie di San Giorgio, a Roma. Per il suo grande giorno la sposa ha puntato tutto su un abito dalla gonna effetto nuvola, mentre per la festa su una linea scivolata con decori floreali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Veronica Peparini, due abiti per il suo sì ad Andreas Muller. Tra essenzialità e glamour

In questa notizia si parla di: veronica - peparini

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto si, matrimonio e nuova vita insieme

Veronica Peparini e Andreas Müller si sono sposati civilmente, le foto in attesa della cerimonia a settembre

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati: le foto su Instagram delle nozze civili

Diciannove anni, di Dro, nella puntata di domenica 28 settembre ha conquistato un banco convincendo Veronica Peparini e Emanuel Lo - facebook.com Vai su Facebook

Prima delle nozze, Andreas aveva sorpreso Veronica con una serenata sotto casa, accompagnato da musicisti, per intonare le canzoni simbolo della loro storia #VeronicaPeparini #AndreasMuller - X Vai su X

Andreas Muller e Veronica Peparini, il matrimonio: i look, la torta a nove piani, lo show dello sposo con i testimoni, la lettera di Olivia, gli invitati vip - È Romeo per me, è Romeo per loro, è Romeo per tutti. leggo.it scrive

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: il look della sposa è romantico, le immagini delle nozze - La Peparini ha percorso la navata al braccio del papà e del figlio maggiore. Scrive gossip.it