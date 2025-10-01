Verona Sposi Bridal Week | la grande fiera autunnale del matrimonio

Veronasera.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 e 19 ottobre 2025 torna Verona Sposi Bridal Week, l’evento autunnale di riferimento per il mondo del wedding. Nata dall’unione tra Verona Sposi e Bridal Week, la manifestazione si svolgerà presso il prestigioso VeronaFiere – Palaexpo, trasformandosi in una grande vetrina che riunisce i. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verona - sposi

