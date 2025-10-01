Anna Maria Lorusso ha ereditato una cattedra storica, quella di Semiotica che, all'università di Bologna, fu di Umberto Eco. E quindi non stupisce che, da studiosa, osservi il mondo delle serie, dell'informazione, dei reality, dei true crime, dei podcast, dei social, dei video virali. E che, di fronte a un certo «spaesamento» che molti sperimentiamo abbia affrontato la questione alla radice: «Qui non si tratta più di essere d'accordo o no, qui la domanda è: è accaduto veramente o no? E il fatto che non siamo in grado di rispondere è spiazzante, poiché significa che abbiamo perso il senso della realtà». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vero e falso si confondono. Dobbiamo ridare un senso alla realtà"