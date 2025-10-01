Vera Gheno a Pescara con Tu non sei normale ingresso libero

Giovedì 9 ottobre al MicHub di Pescara si esibirà Vera Gheno nello spettacolo «Tu non sei normale». Ingresso libero fino ad esaurimento posti.Quante volte hai detto o hai sentito questa frase? E quante volte era un’offesa? Ecco, giovedì 9 ottobre, Vera Gheno ci spiegherà proprio che “nessun? è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: vera - gheno

Cultura a Cesena, nasce 'Agorà festival': prima edizione dedicata alla fragilità. Tra gli ospiti Vera Gheno

Vera Gheno racconta il K-Pop sudcoreano per la rassegna culturale 'Gatteo Calling'

Emozioni e cultura a Chianciano. Stefano Massini e Vera Gheno

Torna il festival a Bologna dal 7 ottobre. Fra gli ospiti Patrick Zaki, Fumettibrutti e Vera Gheno - facebook.com Vai su Facebook

#unlibroinrete " "Nessun? è normale" di Vera Gheno in dialogo con Michela Colasante Lunedì 22 settembre 2025 - Valdagno Palazzo Festari bilancio cognitivo e relazionale positivo - X Vai su X

Vera Gheno, la normalità, il potere e la lingua - In base a cosa, in quale contesto e soprattutto, chi decide cosa è ''normale'' ... ansa.it scrive

Vera Gheno e l'urgenza di censurare - ungherese, sabotatrice dell’ortografia italiana e pure della fonetica (contro il maschile universale pretende si usi l’impronunciabile E capovolta), si domanda ... Da ilfoglio.it