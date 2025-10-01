Venturelli d’oro nella crono europea U23 | dominio in solitaria dopo il bronzo mondiale

A Cremona la giovane azzurra esulta: “Finalmente!”. Sul podio anche Ahtosalo e Vierstraete, bene l’Italia con Pellegrini. Tra gli junior vincono Mouris e Ostiz Taco Dopo il bronzo mondiale conquistato in Ruanda, Federica Venturelli si prende la scena in Europa. La 20enne cremonese ha trionfato nella cronometro U23 femminile, indossando la maglia di campionessa continentale al termine di una prova solida e potente, su un percorso tecnico e selettivo, paragonabile per durezza a quello iridato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it