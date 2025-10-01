Vento forte temporali e possibili grandinate | nuova allerta ' gialla' sul Barese
Ottobre, come previsto, si apre nel segno della pioggia e dell'instabilità. Il tempo perturbato che ha contraddistinto questo primo giorno del mese dovrebbe proseguire anche nelle prossime ore. La Protezione civile regionale, infatti, ha emesso due avvisi di 'condizioni meteorologiche avverse'. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Paura a Vieste, surfista spinto a largo dal forte vento: salvato dalle Fiamme Gialle
In balia delle onde a causa del forte vento: soccorsi due turisti
La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste. Dalle 20 di oggi, mercoledì 1° ottobre, alle 20 di venerdì 3 ottobre, si prevedono "Venti forti dai quadrant - facebook.com Vai su Facebook
06:19 #A24 Vento Forte tra Assergi e San Gabriele-Colledara http://bit.ly/sdp_info - X Vai su X
Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo - Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. Da noinotizie.it
Arriva la perturbazione dalla Russia: temporali, vento e brusco calo termico - Perturbazione dalla Russia scuote l’Italia: piogge intense, vento forte e brusco calo delle temperature. Lo riporta notizie.it