Vento forte temporali e possibili grandinate | nuova allerta ' gialla' sul Barese

Baritoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottobre, come previsto, si apre nel segno della pioggia e dell'instabilità. Il tempo perturbato che ha contraddistinto questo primo giorno del mese dovrebbe proseguire anche nelle prossime ore. La Protezione civile regionale, infatti, ha emesso due avvisi di 'condizioni meteorologiche avverse'. 🔗 Leggi su Baritoday.it

