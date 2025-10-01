Vento forte mareggiate e pioggia | nuova allerta nelle Marche quanto dura il maltempo
Ancona, 1 ottobre 2025 — Il maltempo non si ferma. Continuerà a interessare le Marche almeno fino a domani, giovedì 2 ottobre, con piogge, venti forti e mare molto mosso. La Regione con la Protezione civile ha emesso un’ allerta meteo gialla valida dalla prossima mezzanotte fino a quella che farà scattare venerdì, segnalando condizioni di criticità per precipitazioni, vento e fenomeni costieri. Gli esperti invitano a prestare attenzione soprattutto nelle zone costiere e lungo i crinali appenninici, dove la combinazione di vento e pioggia potrà rendere le condizioni pericolose. Il bollettino. Giovedì 2 ottobre, ancora tanta pioggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vento - forte
Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo
Paura a Vieste, surfista spinto a largo dal forte vento: salvato dalle Fiamme Gialle
In balia delle onde a causa del forte vento: soccorsi due turisti
La Protezione Civile segnala rovesci intensi nelle prime ore della giornata, con vento forte in aumento sulla fascia costiera - facebook.com Vai su Facebook
06:19 #A24 Vento Forte tra Assergi e San Gabriele-Colledara http://bit.ly/sdp_info - X Vai su X
Allerta gialla su tutte le Marche per vento forte e possibili mareggiate - 54/2025 per criticità dovuta a vento e mareggiate per tutta la giornata di giovedì 2 ottobre 2025. Lo riporta senigallianotizie.it
Forte vento e mareggiate: allerta meteo in Campania fino a venerdì - La Protezione civile regionale emana un avviso di allerta meteo in Campania: raffiche da Nord e mare agitato lungo le coste ... Riporta 2anews.it