Ancona, 1 ottobre 2025 — Il maltempo non si ferma. Continuerà a interessare le Marche almeno fino a domani, giovedì 2 ottobre, con piogge, venti forti e mare molto mosso. La Regione con la Protezione civile ha emesso un’ allerta meteo gialla valida dalla prossima mezzanotte fino a quella che farà scattare venerdì, segnalando condizioni di criticità per precipitazioni, vento e fenomeni costieri. Gli esperti invitano a prestare attenzione soprattutto nelle zone costiere e lungo i crinali appenninici, dove la combinazione di vento e pioggia potrà rendere le condizioni pericolose. Il bollettino. Giovedì 2 ottobre, ancora tanta pioggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vento forte, mareggiate e pioggia: nuova allerta nelle Marche, quanto dura il maltempo