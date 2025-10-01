Vento forte in Toscana | allerta gialla anche giovedì 2

Il codice giallo per il vento forte causato dall’arrivo di un nucleo di aria fredda da est, associato a condizioni di moderata instabilità, è stato esteso fino alle ore 20 di domani, giovedì 2 ottobre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

