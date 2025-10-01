Vento forte e mareggiate allerta meteo della Protezione civile in Campania

Un'allerta meteo per vento forte e mare agitato è stata emanata dalla Protezione civile della Regione Campania e sarà valida sull'intero territorio.L'allertaL'avviso, in vigore dalle 20 di oggi, mercoledì 1° ottobre, alle 20 di venerdì 3 ottobre, prevede "Venti forti dai quadranti settentrionali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

