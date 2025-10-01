Vento di burrasca e mareggiate in arrivo con l' ondata di maltempo nel Pescarese | le previsioni

Dopo le piogge e i rovesci già arrivati da diverse ore nel Pescarese e in Abruzzo, nuova allerta meteo della protezione civile nazionale riguardante il nostro territorio. Questa volta saranno i venti forti in arrivo e le conseguenti mareggiate a dover essere monitorate:“Dal pomeriggio di oggi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it