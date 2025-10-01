Vento di burrasca e mareggiate in arrivo con l' ondata di maltempo nel Pescarese | le previsioni
Dopo le piogge e i rovesci già arrivati da diverse ore nel Pescarese e in Abruzzo, nuova allerta meteo della protezione civile nazionale riguardante il nostro territorio. Questa volta saranno i venti forti in arrivo e le conseguenti mareggiate a dover essere monitorate:“Dal pomeriggio di oggi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: vento - burrasca
Temporali forti e vento di burrasca nelle Marche, nuova allerta meteo: quando e le zone più colpite
Break dell'estate con temporali e vento di burrasca: allerta meteo per (quasi tutte) le Marche venerdì 29 agosto
Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo
Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento fino a burrasca forte #meteo http://noinotizie.it - X Vai su X
Minorca, burrasca sul mare: il vento spezza l'albero dello storico veliero Tuiga, il Video - facebook.com Vai su Facebook
Allerta meteo, venti di burrasca e mareggiate in arrivo anche in Abruzzo - Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido a partire dal pomeriggio di oggi, ... Da abruzzolive.it
Allerta gialla su tutte le Marche per vento forte e possibili mareggiate - 54/2025 per criticità dovuta a vento e mareggiate per tutta la giornata di giovedì 2 ottobre 2025. senigallianotizie.it scrive