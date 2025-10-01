Vento di burrasca e mareggiate in arrivo con l' ondata di maltempo nel Pescarese | le previsioni

Ilpescara.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le piogge e i rovesci già arrivati da diverse ore nel Pescarese e in Abruzzo, nuova allerta meteo della protezione civile nazionale riguardante il nostro territorio. Questa volta saranno i venti forti in arrivo e le conseguenti mareggiate a dover essere monitorate:“Dal pomeriggio di oggi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vento - burrasca

Temporali forti e vento di burrasca nelle Marche, nuova allerta meteo: quando e le zone più colpite

Break dell'estate con temporali e vento di burrasca: allerta meteo per (quasi tutte) le Marche venerdì 29 agosto

Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo

vento burrasca mareggiate arrivoAllerta meteo, venti di burrasca e mareggiate in arrivo anche in Abruzzo - Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido a partire dal pomeriggio di oggi, ... Da abruzzolive.it

Allerta gialla su tutte le Marche per vento forte e possibili mareggiate - 54/2025 per criticità dovuta a vento e mareggiate per tutta la giornata di giovedì 2 ottobre 2025. senigallianotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vento Burrasca Mareggiate Arrivo