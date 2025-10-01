Venticinque anni di Mercatini del riuso

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pausa di agosto e settembre, nel centro storico di Savignano, il 5 ottobre, torneranno i mercatini del riuso della prima domenica del mese che quest’anno festeggiano i 25 anni insieme alla associazione Agorà 2000 fondata da Pier Franco Nini Gozi. Quando e con quali scopi è nata l’associazione Agorà 2000? "Alla fine del 1999 come supporto all’associazione ’Gaio & Sabino - Per Savignano’ con la quale ha condiviso l’organizzazione di numerosi eventi dal Palarubicone alla gestione decennale della Fiera di Santa Lucia, dal Palio dei Somari alla Fiera dei Piccoli e dei Ragazzi, dalla Festa del Solstizio d’Estate alla Festa del Solstizio d’Inverno e altri numerosissimi eventi tutti nel centro storico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

venticinque anni di mercatini del riuso

© Ilrestodelcarlino.it - Venticinque anni di Mercatini del riuso

In questa notizia si parla di: venticinque - anni

Ema, venticinque anni di sfide e soddisfazioni

A venticinque anni dalla morte di Gaetano De Rosa: memoria, responsabilità, educazione alla legalità

Venticinque anni fa i finanzieri morti inseguendo gli scafisti: la commemorazione

venticinque anni mercatini riusoVenticinque anni di Mercatini del riuso - Dopo la pausa di agosto e settembre, nel centro storico di Savignano, il 5 ottobre, torneranno i mercatini del riuso della prima domenica del mese che quest’anno festeggiano i 25 anni insieme alla ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Venticinque Anni Mercatini Riuso