Ventenne leghista lancia movimento pro-Israele ma sui social inneggia a Hitler

(Adnkronos) – Leghisti in fermento a Viareggio, dove a tenere banco è il neonato movimento 'Italia appoggia Israele' che il ventenne Alessio Santonicola, classe 2005, ha deciso di creare, per dar vita a un gruppo di appoggio allo stato israeliano. La posizione del giovane ha però fatto nascere molte discussioni sulle reali intenzioni di Santonicola. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com