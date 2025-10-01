Venezuela Maduro riceve laurea con lode da esercito e minaccia imperialismo Usa | Ci uniremo in un esercito liberatore del Sud America - VIDEO
Il leader venezuelano Maduro ha ricevuto la laurea honoris causa in difesa della nazione dal rettore dell'Università Militare Bolivariana del Venezuela. Durante il discorso inaugurale del nuovo anno accademico, Maduro è tornato a parlare contro gli Usa, paventando la creazione di un esercito sudamer. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: venezuela - maduro
