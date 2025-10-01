Venezuela Maduro riceve laurea con lode da esercito e minaccia imperialismo Usa | Ci uniremo in un esercito liberatore del Sud America - VIDEO

Il leader venezuelano Maduro ha ricevuto la laurea honoris causa in difesa della nazione dal rettore dell'Università Militare Bolivariana del Venezuela. Durante il discorso inaugurale del nuovo anno accademico, Maduro è tornato a parlare contro gli Usa, paventando la creazione di un esercito sudamer. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

venezuela maduro riceve laureaLaurea honoris causa a Maduro per la sua 'resistenza' agli Usa - Il presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro, ha ricevuto una laurea honoris causa dall'Università militare bolivariana di Caracas "per la sua leadership di fronte alle minacce degli Stati Uni ... Si legge su ansa.it

