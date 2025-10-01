Venezi incarica Giulia Bongiorno per azioni contro chi ha diffuso falsità a seguito della sua nomina a direttore musicale del Teatro La Fenice
VENEZIA - Beatrice Venezi pronta ad adire le vie legali per gli «attacchi tanto violenti quanto infondati» a seguito della sua nomina a direttore musicale stabile del Teatro La.
Quel precedente come Beatrice Venezi. Quattro anni più giovane di lei, curriculum più corto. Stesso incarico, stesso teatro La Fenice. E gli orchestrali? Nemmeno un "uff" per il giovanissimo direttore di orchestra cresciuto nel Venezuela di Chavez e Maduro
Ai suoi esordi si era parlato di un talento italiano straordinario, di una "parità" che finalmente sembrava essere tangibile. Ora però che Beatrice Venezi diventa la prima donna direttore del Teatro "La Fenice" di Venezia, un incarico di prestigio mondiale, le cose
