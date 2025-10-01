Venezi incarica Bongiorno di querelare chi ha diffuso falsità E rinuncia a malincuore al Festival delle Idee di Mestre

Troppo fango gratuito, bugie sul suo curriculum e sulle defezione degli abbonati alla Fenice di Venezia (solo 3 su 1800). Dopo giorni di polemiche scaturite dalla protesta degli orchestrali cavalcata dai sindacati, Bea trice Venezi passa alle carte bollate. La direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia ha dato mandato all’avvocato Giulia Bongiorno per valutare le opportune azioni legali. La notizia dell’incarico anticipata da Toscana Today è stata confermata all’ Adnkronos dalla stessa Bongiorno. Venezi minaccia querele e dà mandato a Bongiorno. “Di fronte ad attacchi tanto violenti quanto infondati – ha detto l a direttrice d’orchestra lucchese – i sacrifici quotidiani compiuti per costruire il mio percorso professionale e il rigore che mi ha sempre ispirato mi impongono di conferire mandato all’avvocato Giulia Bongiorno affinché valuti le azioni giudiziarie da intraprendere in sede civile e penale contro coloro che non hanno esitato a diffondere gravissime falsità sul mio conto”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

