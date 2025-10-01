Venezi incarica Bongiorno di querelare chi ha diffuso falsità E rinuncia a malincuore al Festival delle Idee di Mestre

Secoloditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Troppo fango gratuito, bugie sul suo curriculum e sulle defezione degli abbonati alla Fenice di Venezia (solo 3 su 1800). Dopo giorni di polemiche scaturite dalla protesta degli orchestrali cavalcata dai sindacati, Bea trice Venezi  passa alle carte bollate. La direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia ha dato mandato all’avvocato  Giulia Bongiorno  per valutare le opportune azioni legali. La notizia dell’incarico anticipata da Toscana Today è stata confermata all’ Adnkronos dalla stessa Bongiorno. Venezi minaccia querele e dà mandato a Bongiorno. “Di fronte ad attacchi tanto violenti quanto infondati – ha detto l a direttrice d’orchestra lucchese – i sacrifici quotidiani compiuti per costruire il mio percorso professionale e il rigore che mi ha sempre ispirato mi impongono di conferire mandato all’avvocato Giulia Bongiorno affinché valuti le azioni giudiziarie da intraprendere in sede civile e penale contro coloro che non hanno esitato a diffondere gravissime falsità sul mio conto”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

venezi incarica bongiorno di querelare chi ha diffuso falsit224 e rinuncia a malincuore al festival delle idee di mestre

© Secoloditalia.it - Venezi incarica Bongiorno di querelare chi ha diffuso falsità. E rinuncia a malincuore al Festival delle Idee di Mestre

In questa notizia si parla di: venezi - incarica

Venezi incarica Giulia Bongiorno per «azioni contro chi ha diffuso falsità a seguito della sua nomina a direttore musicale del Teatro La Fenice»

venezi incarica bongiorno querelareVenezi incarica Giulia Bongiorno per «azioni contro chi ha diffuso falsità a seguito della sua nomina a direttore musicale del Teatro La Fenice» - Beatrice Venezi pronta ad adire le vie legali per gli «attacchi tanto violenti quanto infondati» a seguito della sua nomina a direttore musicale stabile del Teatro La ... Riporta msn.com

venezi incarica bongiorno querelareCaso Fenice, la direttrice Beatrice Venezi incarica l'avvocato Giulia Bongiorno per «azioni contro chi ha diffuso falsità» - Venezia: «Di fronte ad attacchi tanto violenti i sacrifici quotidiani compiuti e il rigore mi impongono di conferire mandato a un legale» ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Venezi Incarica Bongiorno Querelare