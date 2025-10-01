Venezi dà mandato a Giulia Bongiorno e trascina gli haters in tribunale
Bagarre La Fenice, il direttore: "azioni giudiziarie contro chi ha diffuso falsità su di me" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
A #GiuliaBongiorno il mandato di valutare le opportune azioni legali nei confronti di chi ha diffuso gravi falsità sul conto di #BeatriceVenezi: la reazione della direttrice d'orchestra ai violenti attacchi subìti - X Vai su X
Venezi incarica Giulia Bongiorno per «azioni contro chi ha diffuso falsità a seguito della sua nomina a direttore musicale del Teatro La Fenice» - Beatrice Venezi pronta ad adire le vie legali per gli «attacchi tanto violenti quanto infondati» a seguito della sua nomina a direttore musicale stabile del Teatro La ... Scrive msn.com
Beatrice Venezi si affida a Giulia Bongiorno: "Pronta a difendermi da chi diffonde menzogne" - La direttrice musicale del teatro La Fenice annuncia azioni legali contro gli attacchi seguiti alla sua nomina ... Lo riporta msn.com