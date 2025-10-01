Veneto spettacoli di mistero torna in scena con Leggende e misteri della mia terra

In Veneto, l'arrivo dell’autunno porta con sé un'atmosfera sospesa, perfetta per far riemergere antiche narrazioni. Non è solo la nebbia che si solleva sulla campagna o il buio precoce delle giornate, ma una vera e propria stagione in cui la fantasia popolare torna a dare forma e voce a leggende. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it