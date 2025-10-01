Veneti massa de ‘mbriaconi che ce l’aveva sempre duro le parole di Brignano scatenano il caos | Offensivo Venga a chiedere scusa Senza il pil del Veneto sarebbe un Paese fallito

Ilfattoquotidiano.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una battuta di Enrico Brignano fa esplodere una polemica politica. L’attore era ospite nella puntata del 28 settembre di “ Domenica In ” per presentare lo spettacolo teatrale “ I sette re di Roma “: “Lo spettacolo è un omaggio alla mia città, un amore che a volte ho anche odiato. – ha detto Brignano – Ho fatto spettacoli come Sono romano ma non è colpa mia, che ebbero molto successo. Mi esibii anche all’Arena di Verona, quando ancora si parlava di tricolore da bruciare o di Padania libera. Tu sei di zona Mara, capisci”. Venier precisa che è di Venezia ma il comico insiste: “Eh, sei di quella zona, quella massa de ’mbriaconi che ce l’aveva sempre duro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

