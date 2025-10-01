Venerus | scrivere cancellare ricominciare Un esperimento di lentezza nella Milano che corre

Vanityfair.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’artista milanese trasforma Spazio Serra in una pagina viva: quattro giorni in isolamento tra musica, parole e silenzio, sotto gli occhi del pubblico. Dal 29 settembre al 2 ottobre 2025, live h24 e accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

