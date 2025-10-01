Venerus | scrivere cancellare ricominciare Un esperimento di lentezza nella Milano che corre
L’artista milanese trasforma Spazio Serra in una pagina viva: quattro giorni in isolamento tra musica, parole e silenzio, sotto gli occhi del pubblico. Dal 29 settembre al 2 ottobre 2025, live h24 e accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: venerus - scrivere
Scrivere, cancellare, ricominciare. Dal 29 settembre al 2 ottobre, @venerus trasforma lo Spazio Serra di Milano in una pagina viva: una performance site-specific radicale, sempre visibile al pubblico e in diretta streaming 24/7. Un’esperienza di isolamento e cr - facebook.com Vai su Facebook
VENERUS trasforma lo Spazio Serra a Milano in una performance radicale: scrivere, cancellare, ricominciare - Dal 29 settembre al 2 ottobre 2025, Venerus abita Spazio Serra alla Stazione Lancetti di Milano con una performance unica: quattro giorni di scrittura e cancellazione continua, in diretta streaming e ... Scrive newsic.it
Venerus: ‘Scrivere, Cancellare, Ricominciare’, il manifesto prende vita allo Spazio Serra - Dal 29 settembre al 2 ottobre 2025, l’artista milanese sfida il tempo con una performance inedita: isolato 24h su 24 e in diretta streaming. Riporta msn.com