Un frammento di storia della Formula 1 è passato al nuovo proprietario: la tuta da gara indossata da Michael Schumacher nel Gran Premio d’Ungheria del 2000 è stata battuta all’asta per 95.650 euro. L’asta è stata gestita da Bonhams Cars in collaborazione con The Schumacher Lounge. Realizzata nel classico rosso Ferrari e decorata con gli sponsor dell’epoca, tra cui l’iconico logo Marlboro, la tuta porta la firma dello stesso Schumacher sul petto. È reale oggetto da collezione: utilizzata in gara, non una semplice replica. Al GP dell’Hungaroring Schumacher partì dalla pole position ma terminò secondo, preceduto da Mika Häkkinen. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Venduta all'asta la tuta da gara di Michael Schumacher all'Hungaroring 2000: prezzo record