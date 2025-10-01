Venduta all’asta la tuta da gara di Michael Schumacher all’Hungaroring 2000 | prezzo record
Un frammento di storia della Formula 1 è passato al nuovo proprietario: la tuta da gara indossata da Michael Schumacher nel Gran Premio d’Ungheria del 2000 è stata battuta all’asta per 95.650 euro. L’asta è stata gestita da Bonhams Cars in collaborazione con The Schumacher Lounge. Realizzata nel classico rosso Ferrari e decorata con gli sponsor dell’epoca, tra cui l’iconico logo Marlboro, la tuta porta la firma dello stesso Schumacher sul petto. È reale oggetto da collezione: utilizzata in gara, non una semplice replica. Al GP dell’Hungaroring Schumacher partì dalla pole position ma terminò secondo, preceduto da Mika Häkkinen. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: venduta - asta
La Birkin originale di Hermès venduta all’asta per 8,6 milioni di euro
La Birkin originale di Hermès venduta all'asta per 7 milioni di euro
La prima Birkin venduta all’asta per 8,5 milioni: non era solo una borsa
Venduta all'asta la pallina del match point di Alcaraz in finale agli US Open per 90 mila dollari - facebook.com Vai su Facebook
Venduta all'asta la racchetta con cui #Murray ha spezzato la maledizione a #Wimbledon - X Vai su X
Michael Schumacher, venduta la tuta da gara dell'Hungaroring 2000: ecco quanto è costata - La tuta storica di Michael Schumacher, usata nel GP Ungheria 2000, è stata venduta all'asta, con parte del ricavato che andrà in beneficenza. auto.everyeye.it scrive