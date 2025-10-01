Vendita San Siro il verde Monguzzi esce dalla maggioranza | Dal sogno Pisapia all’incubo di oggi

Milano – L’affaire San Siro provoca scossoni e divorzi nel centrosinistra a Palazzo Marino, come era prevedibile. Il primo a dichiarare l’uscita dalla maggioranza che sostiene il sindaco Beppe Sala è  Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde   La decisione, dopo mesi di aspre critiche rivolte all'operato del primo cittadino e dell'amministrazione, è stata ufficializzata dopo l'approvazione della delibera sulla vendita dello stadio che il politico milanese considera il punto di rottura definitivo. "In Comune la politica è finita. Vincono cinismo e opportunismo. Dal sogno iniziato con Pisapia all'incubo di questi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

