Vendita delle quote delle Terme l' opposizione a Castrocaro | La Corte dei Conti ha mandato gli atti in Procura

Forlitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte dei Conti, con la deliberazione n. 87 del 17 luglio 2025, ha mosso rilievi sulla gestione contabile del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, esaminando bilancio preventivo e consuntivo. “Per questo gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale”, spiegano i gruppi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: vendita - quote

