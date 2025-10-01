Vendita del Meazza il fronte del no prepara i ricorsi | Favori ai privati intervenga la Ue

Milano, 1 ottobre 2025 – C’è ancora una data importante a cui guarda la Procura, è quella del 10 novembre. Dopo la seduta fiume conclusasi a notte fonda a Palazzo Marino, al termine della quale è arrivato il via libera alla vendita dello stadio Meazza a Inter e Milan, ora la pratica si deve perfezionare con l’ atto notarile. Ma quest’ultimo atto, che chiude il cerchio dopo sei anni di discussioni, polemiche ed esposti, deve arrivare in gran fretta, prima che scatti il vincolo, fra 43 giorni, il 10 novembre appunto, sul secondo anello rendendo di fatto impossibile la demolizione del Meazza. Una panoramica aerea dello stadio «Giuseppe Meazza» a San Siro La Procura ha aperto un fascicolo Un vincolo architettonico di vetustà (al compimento dei 70 anni) riconosciuto dalla Soprintendenza che vale solo nel caso in cui il bene appartenga al pubblico, che non esiste più, invece, dopo il passaggio a un privato, come sta per accadere a San Siro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vendita del Meazza, il fronte del no prepara i ricorsi: “Favori ai privati, intervenga la Ue”

In questa notizia si parla di: vendita - meazza

San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza

San Siro Inter, ancora uno stallo per la vendita del Meazza: nulla di fatto tra il Comune e i due club!

Meazza, il ricorso del comitato “No“ del Tar alla sospensiva. L’iter per la vendita può proseguire

Dopo ore di dibattito, il Consiglio comunale ha approvato la delibera che avvia la vendita dell’area di San Siro a Inter e Milan. Il documento non è ancora stato pubblicato, ma il Comitato Sì Meazza ha già annunciato un ricorso al Tar. Tra le contestazioni: rateiz - facebook.com Vai su Facebook

?San Siro, il Consiglio comunale ha approvato ieri notta la delibera di vendita dello stadio Meazza e delle aree circostanti, la Grande Funzione Urbana San Siro. Leggi di più?https://comune.milano.it/-/consiglio-comunale.-approvata-la-vendita-del-compendi - X Vai su X

Il Comitato Sì Meazza annuncia ricorso contro la delibera: perché la battaglia su San Siro non è ancora finita - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita della Gfu di San Siro, stadio Meazza compreso, a Inter e Milan ... Riporta fanpage.it

Astensione o no sulla vendita del Meazza: Nel centrodestra non si trova una posizione unica - Forza Italia ha detto di essere contraria alla delibera “per ragioni non politiche” senza il passo successivo. Lo riporta milano.repubblica.it