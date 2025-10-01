Velivolo precipitato a Sabaudia due morti | Simone Mettini comandante del 70° stormo e un allievo

Sono il comandante del 70° Stormo di Latina, il colonnello Simone Mettini, e un giovane allievo pilota di origine ciociara le due vittime dell’incidente aereo avvenuto questa mattina sopra il Parco Nazionale del Circeo, nel Comune di Sabaudia. Il velivolo T-260B sul quale erano a bordo i due è precipitato nel corso di una missione addestrativa, caduto per cause ancora in fase di accertamento nell’area. 🔗 Leggi su Feedpress.me

