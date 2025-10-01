Velivolo dell' aeronautica precipita nel Parco nazionale a Sabaudia | ricerche in corso

Un velivolo dell'aeronautica militare è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Sono attualmente in corso le ricerche dell'aereo, scomparso dai radar, con il supporto di un elicottero dei vigili del fuoco e di uno dell'aeronautica militare. Il punto d'impatto sembrerebbe essere all'altezza di Cerasella, vicino la Migliara 49. Si tratta di un velivolo T-260B del 70esimo Stormo di Latina, con due militari a bordo, in volo nell'ambito di una missione addestrativa. Le cause dell'incidente non sono ancora note. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

