Velivolo dell' aeronautica precipita nel Parco nazionale a Sabaudia | ricerche in corso
Un velivolo dell'aeronautica militare è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Sono attualmente in corso le ricerche dell'aereo, scomparso dai radar, con il supporto di un elicottero dei vigili del fuoco e di uno dell'aeronautica militare. Il punto d'impatto sembrerebbe essere all'altezza di Cerasella, vicino la Migliara 49. Si tratta di un velivolo T-260B del 70esimo Stormo di Latina, con due militari a bordo, in volo nell'ambito di una missione addestrativa. Le cause dell'incidente non sono ancora note. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: velivolo - aeronautica
Dal 7 al 21 settembre l’Aeronautica Militare ha partecipato a Eindhoven, in Olanda, alla Falcon Leap 2025, un’esercitazione internazionale di trasporto aereo che punta a rafforzare interoperabilità e cooperazione tra le Forze Armate europee. L’Italia ha part - facebook.com Vai su Facebook
Circeo, precipita velivolo dell’aeronautica: due piloti dispersi - 260B appartenente al 70° Stormo di Latina è precipitato nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, mentre era impegnato in una missione addestrativa. Lo riporta italiaoggi.it
Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. Ricerche in corso - Il velivolo è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. quotidiano.net scrive